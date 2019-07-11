Греческий суд продлил содержание россиянина Винника под стражей еще на полгода

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Совет суда в Салониках в четверг принял решение продлить до 25 января 2020 года содержание под стражей Александра Винника, находящегося с лета 2017 года в греческой тюрьме. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС его адвокат Тимофей Мусатов.

"Срок содержания под стражей Винника должен был заканчиваться 25 июля. В особо исключительных случаях должен собираться совет судей, который может продлить содержание под стражей еще на полгода <...> В ходе заседания судьи заявили, что у них стоит задача продлить срок содержания Винника под стражей", - сказал он.

Мусатов отметил, что в ближайшее время защита подаст апелляцию на решение суда. "Данное решение будет обжаловаться напрямую в высшей судебной инстанции - Ареопаге. Думаю, мы будем делать это в течение недели, нам надо получить решение, которое мы будем обжаловать", - сказал адвокат. При этом он подчеркнул, что подготовка заседания прошла с нарушениями установленных процессуальных норм - повестка была доставлена Александру на греческом языке при обязанности уведомлять участников процесса на их родных языках, заседание прошло в его отсутствие и в отсутствие адвокатов, что является нарушением права на защиту.

"Это редчайший случай для Греции продлевать срок содержания под стражей свыше двух лет. К тому же суды сегодня не работали, ввиду периода выборов Греция практически полностью не работает и другие судебные слушания в Салониках не проводились вообще. Случай настолько исключительный, что его рассмотрели в суде, который фактически не работал", - резюмировал Мусатов.

Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. В 2017 году Верховный суд Греции постановил выдать Винника в США, а в 2018 году он принял сначала решение о его экстрадиции в Россию по запросу российской прокуратуры, а потом - во Францию по выданному Парижем европейскому ордеру на арест.

С 26 ноября 2018 года Винник проводил в тюрьме голодовку против "судебного произвола", называя себя политическим заключенным и требуя от греческих властей дать ему возможность вернуться на родину. После почти трех месяцев голодовки Винник временно прекратил акцию протеста и был переведен в больницу, где находится под наблюдением врачей и охраной полицейских.