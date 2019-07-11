{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"ВКонтакте" удалила из группы MDK непристойную картинку с госсимволами РФ

Изображение удалено по требованию Роскомнадзора, сообщили в пресс-службе соцсети

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" по запросу Роскомнадзора удалила из сообщества MDK комментарий, оскорбляющий государственные символы России. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе соцсети.

"Изображение удалено по требованию Роскомнадзора", - сказали в пресс-службе.

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ обязал социальную сеть ограничить доступ к одному из комментариев пользователей, размещенных под одним из постов в сообществе MDK. Как пояснили в ведомстве, комментарий содержал непристойное изображение на фоне государственного флага России и надписи "Конституция РФ".

Теги
Россия
Новые пожарные части до 2023 года создадут в четырех муниципалитетах Адыгеи
Для усиления пожарной службы в республике также планируется реорганизация малочисленных пожарно-спасательных постов
Читать полностью