"ВКонтакте" удалила из группы MDK непристойную картинку с госсимволами РФ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" по запросу Роскомнадзора удалила из сообщества MDK комментарий, оскорбляющий государственные символы России. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе соцсети.

"Изображение удалено по требованию Роскомнадзора", - сказали в пресс-службе.

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ обязал социальную сеть ограничить доступ к одному из комментариев пользователей, размещенных под одним из постов в сообществе MDK. Как пояснили в ведомстве, комментарий содержал непристойное изображение на фоне государственного флага России и надписи "Конституция РФ".