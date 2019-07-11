Спасатели установили таблички на горах в Северной Осетии в честь погибших в Беслане коллег

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 июля. /ТАСС/. Спасатели "Центроспаса" и Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России установили специальные таблички на двух вершинах в Северной Осетии, названные именами спасателей МЧС России Валерия Замараева и Дмитрия Кормилина, погибших в теракте в бесланской школе в 2004 году. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Восхождение прошло впервые, поднимались 12 сотрудников "Центроспаса" в сопровождении пяти спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. На вершинах были установлены специальные таблички с именами погибших товарищей", - сказал собеседник агентства.

Восхождение проходило на вершине высотой 3649 и 3585 метров, которое находится в горном массиве Тепли. Он входит в Главный Кавказский хребет, а по административно-территориальному делению относится к Алагирскому району Северной Осетии.

В рамках восхождения спасатели также почтили память погибших возложением цветов в школе города Беслан.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1,2 тысячи человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.

Спасатель Кормилин был откомандирован из Москвы в Северную Осетию и погиб во время взрыва при погрузке тел убитых заложников. Он был посмертно награжден орденом Мужества. Смертельные ранения получил его коллега Замараев, который попал под огонь террористов во время штурма школы. При эвакуации он попросил сначала помочь детям, а сам скончался в машине скорой помощи от потери крови.