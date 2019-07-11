Оператор Yota восстановил работу после сбоя

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Оператор Yota сообщил о восстановлении работы после произошедшего сбоя. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании.

"Неполадки в работе оператора были вызваны сбоем в программном обеспечении и на данный момент устранены. Приносим извинения клиентам, которые столкнулись с трудностями", - сообщили в компании.

Ранее сообщалось со ссылкой на данные сервиса Downdetector (отслеживающего популярные интернет-ресурсы), что в работе оператора Yota наблюдаются сбои в России. Проблемы в работе оператора начались около 15:00 мск. Большинство пользователей оператора (87%) отмечали проблемы с подключением к интернету. Еще 12% указывали на проблемы с доступом к сайту оператора.

Чаще других о сбоях сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Хабаровска и Нижнего Новгорода.