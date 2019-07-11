В Таиланде 62 человека скончались после заражения лихорадкой Денге

БАНГКОК, 11 июля. /ТАСС/. Более 44,6 тыс. случаев заражения лихорадкой Денге зафиксированы в Таиланде с начала года по 9 июля. Об этом в четверг сообщил телеканал Thai PBS.

По данным бюро эпидемиологии, этот показатель является самым высоким за пять лет. Уже 62 пациента скончались от заболевания, большинство из них проживали на северо-востоке страны. В ведомстве отметили, что большая часть инфицированных были в возрастных группах от 5 до 14 лет и от 15 до 34 лет соответственно. По словам специалистов, большинство из тех, кто умер, проживали с пациентами с лихорадкой Денге, занимались самолечением или несвоевременно обращались в больницы.

Многие общины принимают меры предосторожности, такие как использование противомоскитных сеток, очистка стоячей воды и распыление репеллента от комаров. Департамент по контролю за заболеваниями разработал схему, получившую название "Семь мест и три практики", чтобы помочь в борьбе с распространением вируса. Под семью местами, которые требуют особого внимания, подразумеваются дома, школы, храмы, больницы, отели, фабрики и здания местных органов власти. Три метода борьбы с лихорадкой Денге предполагают содержание дома в чистоте и гигиене, правильная уборка мусора, а также слежение за тем, чтобы все емкости для воды были хорошо накрыты.

14 июня Департамент по контролю за заболеваниями Таиланда объявил об эпидемии геморрагической лихорадки Денге в королевстве. На тот момент в стране было зарегистрировано почти 29 тыс. случаев заболевания лихорадкой Денге, 43 из них завершились летальным исходом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Денге - это вирусная инфекция, передаваемая комарами. Инфекция вызывает гриппоподобное заболевание и иногда приводит к развитию потенциально летального осложнения, называемого тяжелой Денге. Риску заболевания подвергается около половины населения мира. Специального лечения Денге и тяжелой Денге нет, но благодаря раннему выявлению и доступу к надлежащей медицинской помощи показатели смертности могут оставаться ниже 1%.