Власти: квоты в вузы необходимы около 60 пострадавшим при теракте в Беслане

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 июля. /ТАСС/. Около 60 человек из числа пострадавших при теракте в 2004 году в школе №1 Беслана нуждаются в квотах при поступлении в вузы, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минобрнауки Северной Осетии.

"Всего в списке нуждающихся в квотах 56 человек, из них шесть признаны пострадавшими в теракте, остальные сами находились в школе во время теракта. На бакалавриат поступают 24 человека, семь - в ординатуру, 25 - в магистратуру", - сказал собеседник агентства.

Ранее глава Северной Осетии Вячеслав Битаров попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева оказать помощь в обеспечении квотами при поступлении в вузы детей, пострадавших в результате террористического акта 1-3 сентября 2004 года в бесланской школе.

Пострадавшими признаны участники торжественной линейки, во время которой начался захват в школе Беслана. Среди них были не только школьники, но и дети дошкольного возраста. Как отметили в пресс-службе, власти республики просят предоставить квоты пострадавшим при поступлении в вузы Северной Осетии, Москвы, Пятигорска, Ростова-на-Дону.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.