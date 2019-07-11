Позволяющая найти пропавший самолет в любой точке мира система заработала в Ирландии

ДУБЛИН, 11 июля. /ТАСС/. Система глобального охвата Aireon, позволяющая облегчить поиск самолетов в ситуации потери с ними связи наземными службами, введена в эксплуатацию Ирландским авиационным агентством (IAA). Об этом сообщила газета The Irish Times, уточнив, что данный сервис будет доступен на бесплатной основе любой авиакомпании, а также спасательным службам.

Система будет действовать круглосуточно и без выходных на базе IAA в Баллигиррин (графство Клэр), сообщило издание со ссылкой на источник в авиационном агентстве. Принцип ее работы заключается в получении данных с помощью системы глобального позиционирования GPS о траектории движения самолета и, соответственно, о последнем его местоположении, если по какой-то причине связь с наземными радарами потеряна. Временной промежуток фиксации положения воздушного судна при этом составляет 8 секунд, в то время, как используемые сейчас системы получают сигнал о местонахождении самолета лишь каждые 14 минут. В создании "воздушного поисковика", на который было потрачено €30 млн, кроме IAA участвовали авиационные агентства из Канады, Дании, Италии и Великобритании.

Радары, используемые сегодня в авиации, покрывают лишь 30% земной поверхности, огромные "белые пятна" располагаются над океанами, заполярными районами, над обширными территориями Африки и Северной Америки, уточняется в публикации. "Радарной системе, действующей примерно с 40-х годов прошлого века, сегодня приходит на смену GPS. Благодаря этому возможности поиска пропавших самолетов кардинально расширяются", - пояснил ирландской газете управляющий директор службы Aireon Дон Тома.

Тома напомнил лишь о некоторых последних трагических эпизодах, связанных с авиакатастрофами и долгими поисками исчезнувших самолетов. "На поиск обломков пропавшего в 2009 году самолета Air France, следовавшего из Бразилии во Францию, ушли два года. Малазийский Boeing, пропавший над Индийским океаном [в марте 2014 года] до сих пор не удается обнаружить. С системой аварийной локации Aireon эти истории были бы совершенно иными", - отметил он.