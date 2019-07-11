Петербургские депутаты предложили снизить возраст ответственности за живодерство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11июля. /ТАСС/. Законопроект петербургского парламента, предусматривающий снижение с 16 до 14 лет возраста уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, был внесен в Госдуму и может быть рассмотрен уже в осеннюю сессию. Об этом ТАСС сообщил один из авторов инициативы депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок.

"Мы разработали инициативу, обсуждали ее активно и с представителями зоозащитников, которые ее поддержали, и на уровне Совета законодателей. <...> Документ после принятия на пленарном заседании (заксобрания) поступил на рассмотрение в Госдуму на днях. При идеальном раскладе, если везде будет понимание и зеленый свет, то в принципе в осеннюю сессию инициатива уже может быть рассмотрена на пленарном заседании в Государственной думе", - сказал по телефону Денис Четырбок.

Согласно тексту документа, жестокое обращение с животными предлагается включить в число преступлений, ответственность за совершение которых наступает не с 16, как в действующей редакции закона, а с 14 лет. Как пояснил парламентарий, инициатива связана с участившимися случаями издевательств над животными, в том числе смертельными, с попутной съемкой видео и публикацией в интернете. В ходе подготовки законопроекта петербургские парламентарии проанализировали статистику по Северо-Западному региону и выявили увеличение количества таких правонарушений до 200% за год.

"Проект федерального закона "О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации" направлен на включение жестокого обращения с животными в число преступлений, ответственность за совершение которых наступает с 14, а не с 16 лет. Внесение предусмотренных проектом изменений позволит исключить ситуации, при которых явно делинквентное (антиобщественное - прим. ТАСС) поведение несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет не находит юридической оценки до момента совершения ими тяжких преступлений против личности", - отмечается в пояснительной записке.

Законопроект ранее был одобрен петербургским законодательным собранием. Как пояснил Четырбок, дальше в Госдуме будет определен ответственный комитет, который рассмотрит инициативу. "Помимо этого, сама инициатива должна еще получить официальный отзыв от правительства РФ, как на любую законодательную инициативу. И поскольку в данном случае речь идет о внесении изменений в Уголовный кодекс, то необходимо также заключение Верховного Суда РФ", - дополнил Четырбок.