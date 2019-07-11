СМИ: полиция Гибралтара задержала капитана и старпома танкера Grace 1

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Полиция Гибралтара задержала в четверг капитана и старшего помощника танкера Grace 1, который был неделю назад остановлен в Гибралтарском проливе по подозрению в перевозке сырой нефти в Сирию в нарушение западных санкций. Об этом сообщает на своей странице в Twitter газета Gibraltar Chronicle.

Как подтвердил представитель королевской полиции Гибралтара, стражи порядка задержали капитана и старшего помощника супертанкера Grace 1 по подозрению в нарушении санкций ЕС в отношении Сирии, пишет издание. По его данным, представитель полиции также подтвердил, что с корабля изъяты документы и электронные устройства.

Gibraltar Chronicle уточняет, что задержанные были допрошены, однако обвинения им на данном этапе расследования пока не предъявлены.

Власти Гибралтара (заморской территории Великобритании) 4 июля задержали танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую сырую нефть в Сирию в нарушение санкций. В операции приняли участие военнослужащие британской морской пехоты. По словам представителя Гибралтара, на борту находились 28 членов экипажа судна - граждане Индии, Пакистана и Украины.

В ответ на задержание судна в иранский МИД был вызван посол Великобритании в Тегеране. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США.