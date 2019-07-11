Тропический шторм сформировался у побережья штатов Луизиана и Миссисипи

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Тропический шторм "Барри" сформировался в четверг в Мексиканском заливе, недалеко от побережья американских штатов Луизиана и Миссисипи. Об этом сообщил американский Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Согласно его последним оценкам, скорость в эпицентре атмосферного явления составляет около 17,9 м/с. Как ожидается, в ближайшие двое суток она продолжит повышаться. Не исключается, что "Барри" усилится до урагана.

Шторм движется в западном направлении со скоростью около 2,2 м/с. Ожидается, что он достигнет побережья Луизианы в четверг вечером. В среду из-за приближения циклона на всей территории штата был введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде прибрежных округов объявлена эвакуация. Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс заявил, что в штате ожидаются бури, проливные дожди и затопление прибрежных районов.

Введение режима ЧС позволяет местным властям получить доступ к некоторым дополнительным фондам и задействовать больше ресурсов при ликвидации возможных последствий стихийного бедствия. Это, в частности, дает возможность привлечь к спасательным или восстановительным работам Национальную гвардию США.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.