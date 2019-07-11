В Крыму заблокировали сайты по продаже путевок в несуществующие пансионаты

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Пять сайтов по продаже путевок в несуществующие пансионаты в Республике Крым, а также два ресурса-двойника действующих отелей заблокированы. Об этом в четверг ТАСС сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Семь выявленных сайтов заблокированы правоохранительными органами, но нет гарантии, что не появятся новые. Из них было пять в принципе несуществующих пансионатов и два сайта-двойника", - сказал Волченко.

Он отметил, что подобные мошенничества встречаются не только в Крыму, но и в других регионах России.

В 2019 году в министерство обратились 34 обманутых туриста. Каждое обращение было обработано совместно с полицией.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР) направил депутатские запросы в МВД РФ и Роскомнадзор с просьбой проверить информацию о мошенниках, продающих фальшивые путевки на сайтах - двойниках страниц пансионатов в Крыму и Абхазии.

Единичные случаи

Представители туристической индустрии Крыма отмечают, что случаи обманов покупателей путевок носят единичный характер. Президент Ассоциации туроператоров Крыма и Севастополя Борис Зелинский считает, что обман возможен в тех случаях, когда туристы самостоятельно планируют отдых и сами бронируют отели в стремлении получить выгоду.

"Часто люди сами себе туроператоры. В погоне за какой-то выгодой они в итоге остаются без отдыха и денег", - сказал ТАСС Зелинский. Он отметил, что при покупке путевки у крупного туроператора, туристы оказываются защищенными от мошенничества законодательно. " Если что-то случается с отелем, то оператор может его заменить или вернуть деньги", - объяснил Зелинский.

Председатель правления всероссийского объединения туристов Роман Бобылев посоветовал самостоятельно проверять отель перед поездкой. "Создаются сайты, где даже указываются телефоны кол-центров, но по факту оказывается, что это мошенники. Нужно соблюдать элементарные правила безопасности. Находить информацию об отеле в нескольких источниках, сопоставлять информацию, с подозрением относиться к слишком низким ценам, не оплачивать отели и не вводить данные своей банковской карты до приезда", - сказал он ТАСС.

По мнению Бобылева, небольшие отели не имеют технической возможности бороться с мошенниками. "Это общая проблема систем электронного бронирования, которая встречается и в авиаперевозках, и в банковской сфере. Крупные организации типа банков или авиакомпаний в состоянии бороться с данной проблемой - они отслеживают зеркальные сайты, у них есть способы их выявления и средства на это. Маленькие локальные отели бороться не в состоянии", - подчеркнул он.

В 2019 году власти Крыма рассчитывают принять порядка 7,5 млн туристов. В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное число туристов - около 6,8 млн человек.