Националист Демушкин заявил, что не будет больше организовывать шествие "Русский марш"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Многолетний организатор шествий националистов "Русский марш" Дмитрий Демушкин больше не будет проводить подобных мероприятий. Об этом он сам рассказал в беседе с ТАСС.

"В ближайшем будущем я точно не буду их проводить. Дело в том, что сегодня просто некого выводить на шествие. Все националистические организации разгромлены, их лидеров, даже не особо значительных, подвергли тем или иным преследованиям. Раньше я выводил на Русские марши множество националистических и фанатских объединений. Сейчас их просто не существует", - сказал он.

По его словам, еще одной причиной отказа от проведения шествий националистов является опасение, что участники столкнутся с жесткими действиями со стороны правоохранительных органов.

Демушкин обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") за публикацию в соцсетях двух фотографий с "Русского марша". 25 апреля 2017 года Демушкин был приговорен к 2,5 годам лишения свободы.