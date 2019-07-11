Олег Торубаров освобожден от должности министра внутренних дел по Республике Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Генерал-лейтенант Олег Торубаров уволен с должности министра внутренних дел Республики Крым, он вышел на пенсию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД республики.

"Олег Торубаров освобожден от должности, в настоящее время проживает в Республике Крым и является пенсионером", - сказала собеседница агентства.

Временно исполняющим обязанности министра внутренних дел республики назначен заместитель Торубарова генерал-майор Павел Каранда.

Олег Торубаров был назначен министром в 2018 году. Службу в органах внутренних дел он начал более 40 лет назад. Долгое время Торубаров занимал различные должности в управлении по борьбе с организованной преступностью в Магаданской области. До назначения в Крыму пять лет был начальником ГУ МВД России по Алтайскому краю.