СМИ: власти Дубая ввели 30-дневное разрешение на алкоголь для туристов

ТАСС, 11 июля. Власти Дубая, одного из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), ввели для туристов бесплатную 30-дневную лицензию на приобретение алкоголя. Об этом сообщила в четверг газета Khaleej Times.

Издание отмечает, что подобная мера введена для того, чтобы предотвратить ситуации, при которых туристы могли бы нарушить законы этого мусульманского эмирата. Они разрешают употребление алкоголя только иностранцам, которые не являются мусульманами, при условии наличия специальной лицензии.

До сих пор власти Дубая выдавали такие разрешения только иностранцам, имеющим разрешение на постоянное жительство, сроком на два года. Она позволяет им приобретать алкоголь и хранить его дома. Кроме того, все, кто пьют спиртное в барах и ресторанах на территории Дубая, должны иметь подобную лицензию.

Бесплатное 30-дневное разрешение туристы могут получить в любом магазине компании Maritime and Mercantile International (MMI), которая осуществляет розничную продажу алкоголя в эмирате. При оформлении лицензии иностранцы должны заполнить анкету, удостоверяющую, что они являются туристами. Сотрудники магазина должны будут сделать копию их паспорта, в том числе страницы, на которой стоит печать, проставляемая при въезде в Дубай.

Туристам при оформлении лицензии будет выдаваться памятка, в которой перечисляются правила ответственного поведения. В ней напоминается, что гости Дубая не должны пить спиртное в общественных местах (за исключением баров и ресторанов), не должны появляться на публике в нетрезвом виде и что им не следует управлять транспортными средствами после употребления алкоголя.

Лицензию на приобретение алкоголя в Дубае не смогут получить иностранцы, которые являются мусульманами и которым меньше 21 года.