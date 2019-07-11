Ремонт дороги от Владикавказа до Моздока начнется в этом году

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 июля. /ТАСС/. Реконструкция дороги, которая напрямую свяжет Владикавказ с самым отдаленным Моздокским районом, начнется в этом году. Об этом сообщила в четверг журналистам пресс-служба главы и правительства республики.

"В этом году начнется строительство дороги, которая соединит Владикавказ с Моздоком по самому краткому маршруту, и здесь нужно эффективно использовать сумму в размере 344,589 млн рублей", - говорится в сообщении.

Более 25 лет указанная дорога не эксплуатировалась.

Дорога протяженностью 57,3 км почти в два раза позволит сократить время следования из Владикавказа в город Моздок и в обратном направлении. Аграрии Моздокского района испытывают существенные трудности, связанные с доставкой выращенной продукции во Владикавказ для ее последующей реализации. Они вынуждены пользоваться объездным маршрутом, проходящем по территории Кабардино-Балкарии, что приводит к потерям времени и существенному росту накладных расходов.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров регулярно поднимал вопрос необходимости реконструкции дороги, в том числе во время деловых встреч с президентом России Владимиром Путиным и председателем правительства Дмитрием Медведевым.