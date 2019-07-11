ФТС за шесть месяцев возбудила 988 уголовных дел

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в первом полугодии 2019 года возбудила 988 уголовных дел, говорится в сообщении ведомства.

"В первом полугодии 2019 года таможенные органы возбудили 988 уголовных дел. Из них 330 - по статье 226.1 УК РФ, за контрабанду сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, вооружения и военной техники, стратегически важных товаров и ресурсов, культурных ценностей, особо ценных диких животных и водных биоресурсов", - говорится в публикации.

За отчетный период сотрудники правоохранительных подразделений ФТС изъяли 10,6 т наркотиков, возбуждено 244 дела. За уклонение от уплаты таможенных платежей возбуждено 163 уголовных дела, за совершение финансовых переводов с использованием подложных документов возбуждено 108 уголовных дел, по фактам совершения иных преступлений - 387 уголовных дел.

За шесть месяцев 2019 года по результатам таможенного контроля в федеральный бюджет было доначислено 3,5 млрд рублей, взыскано более 1,7 млрд рублей.