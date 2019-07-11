Гидрометцентр России возглавил экс-глава департамента "Ростелекома" Александр Снытко

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Экс-руководитель департамента перспективного развития "Ростелекома" Александр Снытко назначен главой Гидрометцентра России, сообщила в четверг ТАСС представитель ведомства Оксана Пивцаева.

"Вышел приказ о назначении Александра Евгеньевича Снытко директором Гидрометцентра", - сказала она.

По словам Пивцаевой, предыдущий руководитель Гидрометцентра Дмитрий Киктев продолжит работу в качестве заместителя директора. "Дмитрий Борисович Киктев продолжит работу в должности заместителя директора", - сказала собеседница агентства.

Пивцаева добавила, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сохранит свою должность.

Александр Снытко родился 6 сентября 1973 года в Пятигорске. В 1995 году окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности "Мировая экономика". С 1995 года по 2005 год работал на разных должностях в различных компаниях банковско-финансового сектора. В 2010 году Снытко был назначен директором департамента перспективного развития ОАО "Ростелеком".

Гидрометцентр России является ведущим научно-исследовательским и оперативно-методическим учреждением Росгидромета в области гидрометеорологических прогнозов. В соответствии с уставом ФГБУ "Гидрометцентр России" осуществляет оперативное информационное обеспечение исполнительных органов государственной власти и основных отраслей экономики, включая транспортный, топливно-энергетический, сельскохозяйственный и оборонный комплексы, а также гидрометеорологическое обеспечение в кризисных ситуациях, связанных с техногенными авариями и стихийными явлениями.