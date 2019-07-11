Первый в истории чемпионат мира по вязанию под хэви-метал прошел в Финляндии

ЙОЭНСУУ /Финляндия/, 11 июля. /ТАСС/. Представители Японии - группа Giga Body Metal - выиграли первый в истории чемпионат мира по вязанию под хэви-метал, который состоялся в четверг в финском городе Йоэнсуу, передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие проходило в центре туризма и народного творчества Тайтокорттели в центре города.

Финалистов - всего их было 12 - лишь за пару часов до выхода на сцену знакомили с песней, под которую им предстоит выступать, так что времени на подготовку у них оставалось совсем немного. На сцене человек со спицами становился частью хэви-метал группы и вязал в такт музыке.

Выступление японцев включало солиста со спицами и мотком ниток в руках, одетого в кимоно, а также двух бойцов сумо. Жюри указало, что победителям удалось отразить в своем представлении национальную культуру и хорошо взаимодействовать с аудиторией. Они получили кубок первенства, а также главный приз - возможность остановиться в одном из финских отелей на время приезда на следующий чемпионат.

Второе место заняла конкурсантка из Дании Эллен, третье - представители США 9 Inch Needles.

Финал чемпионата по интернету посмотрели более 2 млн человек по всему миру. В следующем году первенство пройдет в Йоэнсуу вновь.

О чемпионате

Полуфинальная часть завершилась в конце мая, к тому времени на конкурс поступили видео из 13 стран. На сам чемпионат в финал прошли 12 композиций из восьми стран.

На сцену чемпионата в Йоэнсуу вышли представители Великобритании, Японии, Латвии, Швеции, Финляндии, Дании, США, две представительницы России.

Хэви-метал - музыкальный стиль, который считается частью финской культуры. На каждые 100 тыс. жителей республики приходится 50 "тяжелых" групп, что больше, чем где-либо еще в мире. По мнению представителей оргкомитета соревнования, объединяет эти два занятия - вязание и хэви- метал - "радость творчества, создание чего-то своими руками".

Чтобы стать участником состязания, претендент должен был скачать песню Fight or Die группы Maniac Abductor из Йоэнсуу, затем записать минутный видеоролик о том, как он вяжет при прослушивании этой композиции, и загрузить его на YouTube. Отправив видео организаторам, участник попадал в полуфинал.