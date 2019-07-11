Центр СКФО по подготовке волонтеров празднования 75-летия Победы открыт в КБР

НАЛЬЧИК, 11 июля. /ТАСС/. Координационный центр Северного Кавказа по подготовке волонтерского сопровождения мероприятий 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов открыт в Нальчике. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы и правительства Кабардино-Балкарии (КБР).

В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году в России Года памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

"Сегодня в Нальчике состоялось открытие Координационного центра СКФО по подготовке волонтерского сопровождения мероприятий 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он будет действовать на базе Детской академии творчества "Солнечный город", - говорится в сообщении.

Право стать региональной площадкой волонтерского движения СКФО Кабардино-Балкария получила по итогам Всероссийского конкурса, войдя в число восьми победителей среди всех субъектов страны и в пятерку лучших по сопровождению мероприятий, посвященных Дню Победы.

Как отметил на открытии заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО Сергей Стариков, подготовка будет проходить на окружном уровне. "К нам будут приезжать ребята из других городов и регионов СКФО. Открывая центр, мы переходим в активную стадию подготовки к Году памяти и славы. Спасибо Движению "Волонтеры Победы" за их инициативу и организацию. Впереди нас ждут успех и большая работа", - отметил Стариков.

О предстоящих общественных и патриотических акциях, программах обучения, а также первом проекте Окружного центра - передвижной исторической квест-комнате "Сталинградская битва" рассказала руководитель Кабардино-Балкарского регионального отделения "Волонтеры Победы" Карина Кумыкова. По предложенному сценарию, участникам квеста в формате виртуальной реальности, используя точные цифровые копии предметов образца времен Великой Отечественной войны, предстояло взять на себя оборону легендарного Дома сержанта Павлова. Историческая квест-комната будет работать в КБР до 18 июля.

О конкурсе

Всероссийский конкурс на определение окружных координационных центров по подготовке волонтеров к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне проводился с 5 марта по 11 апреля ВОД "Волонтеры Победы" совместно с Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ "Роспатриотцентр". Победителями стали Курская, Ленинградская, Волгоградская, Нижегородская, Сахалинская области, Кабардино-Балкарская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ и Алтайский край.

Подготовка к празднованию

В четверг полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников рассказал, что субъекты округа подготовят план празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в течение месяца.

"В прошлом году мы отметили 75-летие окончания битвы за Кавказ, которая явилась решающим звеном в Великой Отечественной войне и в дальнейшем итоге победы советского народа, мы активно занимаемся набором архивных материалов в этом плане. У нас четыре города Воинской славы на Северном Кавказе: Владикавказ, Грозный, Нальчик и Малгобек и создан Российский организационный комитет "Победа" и каждый субъект участвует в нем. В рамках этого комитета работа велась, сейчас дан правительством месяц на выработку конкретных планов мероприятий к 75-летию Победы и я уверен, что все субъекты Северного Кавказа активно включится в эти мероприятия и будем участвовать как и весь российский народ", - сказал Матовников во время посещения первого добровольческого окружного форума, проходящего в эти дни в Приэльбрусье.

Врио главы КБР Казбек Коков выразил уверенность, что добровольческое движение сможет внести свою лепту в проведении празднования на должном уровне.

"Добровольческое движение у нас в республике развито, у нас порядка 8 тыс. официальных волонтеров по различным направлениям. Свидетельство тому открытие сегодня координационного центра по подготовке волонтеров, которые будут участвовать в праздновании 75-летия Победы. Мы со своей стороны всяческий поддерживаем данное направление и могу сказать, что празднование 75-летия будет на высоком уровне проведено, будет наполнен большими мероприятиями, чем в предыдущий период", - сказал Коков.