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Активисты требуют извинений от губернатора из-за сравнения властей Владимира с фашистами

Владимир Сипягин ранее сравнил решение городского совета отменить понижающий коэффициент стоимости аренды муниципальных учреждений для государственных учреждений соцсферы с действиями фашистов

ВЛАДИМИР, 11 июля. /ТАСС/. Руководители национально-культурных объединений Владимирской области и города Владимира направили в адрес губернатора региона Владимира Сипягина открытое письмо, в котором просят принести городским властям и депутатам извинения за сравнение с фашистами. Документ в четверг вечером распространила пресс-служба администрации города Владимира.

10 июля в ходе пресс-конференции Владимир Сипягин сравнил решение городского совета отменить понижающий коэффициент стоимости аренды муниципальных учреждений для государственных учреждений соцсферы с действиями фашистов. В перечень арендаторов, которым предложено оплачивать аренду по обычным расценкам, вошли шесть объектов "Почты России" и 30 федеральных и областных учреждений, в том числе популярный среди детей "Музей природы" Владимиро-Суздальского музея-заповедника, руководство ряда организаций заявило о том, что повышение арендной платы может привести к их закрытию.

"Губернатор В. В. Сипягин недвусмысленно заявил, что Совет народных депутатов и администрация города Владимира объявили войну детям и культурным учреждениям, а также о том, что так не поступали даже фашисты. <…> Считаем, что губернатор Владимирской области Владимир Сипягин обязан принести Совету народных депутатов и администрации города Владимира публичные извинения и найти в себе силы решить спорные вопросы межбюджетных отношений города и области в формате конструктивного рабочего диалога", - говорится в письме.

В июне 2019 года члены Совета народных депутатов Владимира на очередной сессии заявили о необходимости снижения налоговой нагрузки на город со стороны области и направили письмо с этим предложением в адрес губернатора и председателя заксобрания региона.

8 июля губернатор направил председателю совета Ольге Деевой ответ, в котором среди прочих мер предложил провести работу по повышению эффективности расходов муниципального бюджета, а также обратил внимание на возможности использования собственного доходного потенциала. В частности, городским властям было предложено провести оценку эффективности налоговых льгот и пониженных налоговых (арендных) ставок, увеличить ставки налога на имущество физических лиц для жилых помещений, отнесенных к объектам роскоши, сохранив при этом пониженные налоговые (арендные) ставки для социально значимых объектов.

Теги
РоссияВладимирская областьСипягин, Владимир Владимирович
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