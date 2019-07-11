Пользователи в США и Западной Европе сообщают о сбое в работе Twitter

ТАСС, 11 июля. Сбои в работе социальной сети Twitter стали происходить вечером в четверг в некоторых регионах мира, в первую очередь в США, Западной Европе и Японии. Об этом сообщает на своей интернет-странице сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Twitter наблюдаются с 14:46 по времени Восточного побережья США (21:46 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении сервиса.

Чаще всего о сбоях в работе Twitter сообщают жители США в таких городах, как Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон (северо-восток страны), Лос-Анджелес, Сан-Диего, Финикс, Сан-Франциско (запад), в штатах Флорида и Техас (юг).

Серьезные проблемы в работе соцсети также наблюдаются в европейских столицах - Лондоне, Париже, Берлине, Стокгольме. Работа Twitter также нарушена в некоторых городах Японии, в первую очередь в Токио.

В России серьезных сбоев в функционировании Twitter не наблюдается.

По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на работу интернет-сайта Twitter (71%). 18% сообщили о сбоях в работе приложения в мобильной операционной системе iOS и еще 10% - в приложении в операционной системе Android.