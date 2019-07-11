Эксперт рассказала, что повторяла Меркель во время последнего приступа дрожи

БЕРЛИН, 11 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель во время последнего приступа дрожи повторяла фразу "я справлюсь". К такому выводу пришла эксперт в области чтения по губам Юдит Хартер, сообщила в четверг радиостанция Antenne Bayern .

Как сказано на сайте радиостанции, "эксперт уверена, что Меркель постоянно повторяла" эти слова. Фраза напоминает нашумевшее высказывание канцлера, которое она сделала в 2015 году в связи с миграционным кризисом. Тогда Меркель, говоря о наплыве беженцев, заявила: "Мы справимся с этим".

В среду она в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. До этого подобное произошло с главой кабмина 18 июня, когда она принимала президента Украины Владимира Зеленского. Канцлер неожиданно для всех во время исполнения национальных гимнов начала испытывать сильную дрожь.

27 июня аналогичная история с Меркель произошла во время приема у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.