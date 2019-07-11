Депутаты от ЛДПР предложили продлить до 30 дней скидку на оплату дорожных штрафов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым вносят в Госдуму законопроект о продлении с 20 до 30 дней срока, в который водители могут заплатить штраф за нарушение правил дорожного движения со скидкой в 50%. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Согласно действующим нормам, штраф за ряд нарушений ПДД, не представляющих большую общественную опасность, может быть оплачен со скидкой в 50% не позднее 20 дней со дня вынесения постановления.

Однако, по мнению авторов, данный срок иногда бывает недостаточным "вследствие несвоевременной доставки почты или иных сбоев в ее работе", говорится в пояснительных материалах. "Законопроектом предлагается увеличить срок, в течение которого можно уплатить административный штраф за правонарушение в области дорожного движения в размере половины суммы наложенного штрафа, до 30 дней", - сказано в сопроводительной записке.

Правило о 50%-ной скидке при оплате дорожных штрафов в России действует с 1 января 2016 года. Фактически оно затрагивает большинство штрафов ГИБДД. Как пояснял в беседе с корреспондентом ТАСС один из авторов этой нормы первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков (фракция "Единая Россия"), законодатели хотели добиться сокращения бумажного документооборота, а также подтолкнуть водителей к самостоятельной проверке выписанных штрафов, что сегодня позволяют делать различные электронные сервисы. Более того, депутат планирует в скором времени внести законопроект об отмене присылаемых по почте копий постановлений тем водителям, которые уже заплатили штраф со скидкой.