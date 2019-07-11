Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Христиане России и всего мира в пятницу вспоминают апостолов Петра и Павла, которые стали одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа. Об истории и традициях праздника, который знаменует завершение Петрова поста, - в материале ТАСС.

Согласно христианскому вероучению, апостол Петр был ближайшим учеником Христа. Именно он находился на горе Фавор и видел Преображение Господне, а после Воскресения Иисуса Петр начал проповедовать его учение и возглавил первую христианскую общину, за что и был впоследствии распят.

Павел не был учеником Христа во время его земной жизни. До обращения в христианство он носил имя Савл и был в числе тех, кто преследовал последователей учения Христа. Однажды, следуя в Дамаск, он услышал голос Иисуса, после чего изменил свои взгляды и стал проповедовать его учение, основал христианские церкви в Сирии, Малой Азии, Македонии, Греции, Римской империи и написал 14 посланий, которые включены в Новый Завет. Апостол Павел как римский гражданин был обезглавлен.

Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю). Эта дата встречается в древних календарях - римском IV века и карфагенском V века, а также в мартирологе блаженного Иеронима IV века. Православные отмечают этот день 12 июля, а католики - 29 июня.

В праздник святых апостолов Петра и Павла Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в храме святого праведного Алексия Московского в Вешняках.

Традиции и обычаи

В 324 году в Риме и Константинополе появились первые храмы в честь Петра и Павла. С тех пор праздник стал отмечаться шире. Само же появление праздника связывается с днем перенесения их мощей в Риме, которое состоялось летом 258 года.

Дню Петра и Павла предшествует пост, который называется "апостольский" или "Петров". День памяти апостолов - уже праздничный, не постный (исключение - когда праздник выпадает на среду или пятницу). На Руси Петров день был календарной границей года, когда начиналась подготовка к осени. В народе в связи с этим сложилась поговорка "Петр-Павел час убавил", намекающая, что световой день становится короче. Традиции и обряды славян на Петров день были связаны с обычаями поклонения солнцу (костры, встреча восхода солнца, игры в свадьбу и так далее).

"Петр и Павел - это великие апостолы, которые своей проповедью просвятили многие тысячи людей. Апостол Петр отличался большой ревностью, порывистым характером, но, несмотря на горячность и ревностное следование за Господом, в минуты испытаний он отрекся от Христа. Однако Господь восстановил его в апостольском достоинстве и даровал ему возможность своими трудами искупить вину. Апостол Павел - это человек другого характера и другого происхождения. Если апостол Петр был простым рыбаком, то апостол Павел был человеком ученым и даже гражданином Рима, что давало определенное преимущество в обществе. Но и тот, и другой, несмотря на различное происхождение, ревностно служили Господу", - сказал ТАСС клирик Петропавловского храма в Лыткарине, протоиерей Александр Круглов.