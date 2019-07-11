Работа социальной сети Twitter восстанавливается после сбоя

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Работа социальной сети Twitter постепенно восстанавливается после сбоев в США, Западной Европе и Японии. Об этом сообщил в четверг на своей странице генеральный директор Twitter Джек Дорси.

"Мы отключились <...> И теперь постепенно возвращаемся [к работе]. Простите!" - написал он. Дорси также поблагодарил команду инженеров социальной сети, которые делают все возможное для устранения неполадок.

Агентство Reuters подчеркивает, что сбои в работе сервиса микроблогов были связаны с работами по модернизации внутренних систем Twitter. По его данным, с неисправностью в работе социальной сети столкнулись порядка 70 тыс. человек.

Ранее портал Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов, сообщил, что проблемы в работе Twitter наблюдались с 14:46 по времени Восточного побережья США (21:46 мск). Чаще всего о сбоях в работе социальной сети сообщали жители США в таких городах, как Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон (северо-восток страны), Лос-Анджелес, Сан-Диего, Финикс, Сан-Франциско (запад), в штатах Флорида и Техас (юг), серьезные проблемы наблюдались в европейских столицах - Лондоне, Париже, Берлине, Стокгольме. Работа Twitter также была нарушена в некоторых городах Японии, в первую очередь в Токио. В России серьезных сбоев в функционировании Twitter не наблюдалось.