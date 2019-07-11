На конференции в Лондоне учредили международную коалицию и панель экспертов по свободе СМИ

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Международная коалиция и панель правовых экспертов по свободе СМИ учреждены на завершившейся в Лондоне в четверг Глобальной конференции по свободе СМИ, сообщает сайт правительства Великобритании.

Как говорится в документах, распространенных по итогам конференции, участвовавшие в ней страны приглашаются стать участниками Коалиции по свободе СМИ, задачи которой - защита прав журналистов и привлечение внимание к случаям нарушений данных прав. Присоединившиеся к коалиции обязуются "делать необходимые шаги в случаях, когда журналистам или СМИ грозит опасность" и "совместно на высшем уровне обращаться к правительствам стран, где свобода СМИ находится под угрозой". Для облегчения взаимодействия между участниками коалиции создается международная контактная группа.

По итогам конференции учреждена и панель правовых экспертов высокого уровня по свободе СМИ, которую возглавил бывший председатель Верховного суда Великобритании лорд Дэвид Ньюбергер. Участниками панели стали британский юрист и правозащитница Амаль Клуни, бывший глава Минюста Канады Ирвин Котлер, видные правозащитники, юристы и судьи из разных стран. От России в новую структуру вошла глава российского Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

"Независимая панель экспертов высокого уровня состоит из лучших специалистов по праву со всего мира. Вместе они разработают и будут продвигать правовые механизмы, которые помогут предотвратить нарушение прав СМИ", - заявил проводивший конференцию глава МИД Великобритании Джереми Хант.