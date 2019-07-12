Опрос: более 80% женщин продолжают отношения после случаев домашнего насилия

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Около 56% опрошенных женщин рассказали, что подвергались домашнему насилию. При этом 86% респонденток продолжали отношения со своими партнерами после инцидентов, следует из результатов опроса портала "Леди Mail.ru", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В целом примерно каждая вторая женщина (56%) подвергалась в том или ином виде домашнему насилию. Интересно, что несмотря на это 86% девушек продолжали отношения со своими партнерами", - говорится в результатах опроса.

Согласно результатам опроса, 94% женщин считают домашним насилием ситуации, связанные с применением физической силы (удар кулаком), 81% назвали домашним насилием принуждение к сексу, 80% - запирание в доме. "Реже всего респондентки называли проявлением насилия применение силы во время ссоры, - таких оказалось 61%, в жизни с этим сталкивались треть (36%) опрошенных", - сообщили в "Леди Mail.ru".

Отмечается, что 97% опрошенных женщин сообщили, что проблема домашнего насилия стоит в России крайне остро.

Опрос проводился с 5 по 11 июля среди 13,6 тыс. женщин от 18 до 55 лет на сайте проекта "Леди Mail.ru". В опросе приняли участие женщины из России, Казахстана, Белоруссии.