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Правительство подарило Магадану 500 млн рублей на 90-летие города

В пресс-службе правительства региона уточнили, что средства предназначены для закупки специализированной городской техники

МАГАДАН, 12 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев в пятницу передал сертификат на 500 млн рублей от правительства страны губернатору Магаданской области Сергею Носову в честь 90-летия Магадана, передает корреспондент ТАСС с заседания оргкомитета по подготовке празднования.

"Сертификат на 500 млн рублей я вручаю Сергею Константиновичу [Носову]. Вам - эффективно их использовать", - сказал Гордеев.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства области, сертификат предназначен для закупки специализированной городской техники.

В этом году 14 июля Магадан празднует двойной юбилей: 90 лет со дня основания и 80 лет со дня присвоения статуса города. До 14 июля в региональном центре проходят концерты, фестивали, конкурсы, флешмобы, дискотеки, творческие вечера и первый в истории города полумарафон.

Теги
Гордеев, Алексей ВасильевичРоссияНосов, Сергей КонстантиновичМагаданская область
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