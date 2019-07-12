Хайнань откроет доступ иностранным профессионально-техническим образовательным школам

ХАЙКОУ /Китай/, 12 июля. /ТАСС/. Китайский остров Хайнань впервые разрешит иностранным профессионально-техническим учреждениям предоставлять услуги в сфере народного образования на территории провинции. Как сообщила газета China Daily, на первоначальном этапе такая деятельность по внедрению передовых международных практик обучения инженерным специальностям будет осуществляться на экспериментальной основе.

Согласно программе Министерства образования КНР, хайнаньские власти должны создать для этого "открытое и инновационное пространство, учитывающее специфику китайского социализма". Центральное правительство поставило перед администрацией острова задачу: путем реформ сформировать в регионе научно-образовательный кластер международного уровня, который будет тесно взаимодействовать с реальным сектором экономики. Для успешной реализации этой амбициозной программы Хайнань уже начал развивать активные контакты с ведущими зарубежными университетами, которым китайские власти предлагают открывать на острове филиалы.

В соответствии с принятым решением, иностранные вузы и колледжи совместно с китайскими партнерами получат возможность разрабатывать собственные образовательные проекты. Предполагается, что следующим шагом станет открытие на Хайнане международных общеобразовательных школ и детских садов с внедрением иностранных программ обучения.

Власти не исключают, что, в случае успешных результатов на этапе экспериментального внедрения, зарубежные вузы, специализирующиеся на подготовке инженерных специалистов, получат возможность осуществлять на острове полностью независимую деятельность при возможной поддержке со стороны ведущих глобальных бизнес-конгломератов.

Центральное руководство в Пекине уже отдало распоряжение, согласно которому провинциальные компетентные органы южной провинции должны создавать все необходимые условия для прихода на Хайнань зарубежных профессионально-технических образовательных учреждений. Предполагается, что они позволят восполнить нехватку в профессиональных кадрах, которые потребуются для успешного формирования на острове крупнейшей и наиболее передовой в Китае свободной торговой зоны.