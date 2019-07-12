Топилин проведет совещание по ликвидации последствий паводка в Иркутской области

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин планирует провести совещание по вопросу ликвидации последствий паводков в Иркутской области и посетить консультационный и выплатной пункты, а также пункт длительного размещения граждан. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

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"В городе Тулуне глава Минтруда России встретится с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, а также проведет совещание с главами пострадавших районов по вопросу ликвидации последствий ЧС на территории муниципальных образований Иркутской области", - говорится в сообщении.

В совещании примут участие представители Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования России, Роструда, МЧС России, МВД России, бюро медико-социальной экспертизы, органов государственной власти Иркутской области и Почты России.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, девять числятся пропавшими без вести. В 107 населенных пунктах региона было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов и 11,05 тыс. приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста.

В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.