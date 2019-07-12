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Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

Вторую группу косаток привезли к порту в Хабаровске для отправки к месту выпуска

Второй этап операции по выпуску содержащихся в бухте Средней морских животных начался накануне
Подготовка к выпуску на волю второй партии млекопитающих из "китовой тюрьмы" в Приморье, 20 июня 2019 года Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Подготовка к выпуску на волю второй партии млекопитающих из "китовой тюрьмы" в Приморье, 20 июня 2019 года
© Юрий Смитюк/ТАСС

ХАБАРОВСК, 12 июля. /ТАСС/. Косатки, которых на автомобилях отправили из Приморского края к месту выпуска в Охотском море в Хабаровском крае, были доставлены к порту в Хабаровске. Об этом ТАСС сообщили в УГИБДД УМВД по краю.

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"Косатки доставлены к порту, колонну из трех автомобилей встретили и сопроводили сотрудники госавтоинспекции", - сказал представитель ГИБДД.

11 июля начался второй этап операции по выпуску содержащихся в бухте Средней морских животных. В этот раз решили выпустить двух самок и одного самца, после чего в вольерах бухты останется пять косаток. Первую группу из двух косаток и шести белух отправили к месту выпуска 20 июня, выпустили в море 27 июня. Их так же, как и в этот раз, везли из бухты Средней в Хабаровск, где перегрузили на судно и отправили вниз по Амуру в Николаевский район. Там животных снова перегрузили на автомобили и перевезли к мысу Перовского, где состоялся выпуск.

Как сообщалось, с лета прошлого года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.

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РоссияПриморский крайХабаровский крайСитуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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