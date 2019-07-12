Единая горячая линия для пострадавших от наводнения заработала в Иркутской области

ИРКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Объединенная горячая линия по вопросам жилья и получения комплексной помощи запущена для пострадавших от наводнения в Иркутской области по поручению зампредседателя правительства РФ Виталия Мутко, возглавляющего комиссию по ликвидации последствий ЧС. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба вице-премьера.

Ранее сообщалось о работе отдельных горячих линий регионального правительства по социально-экономическим вопросам, линии МЧС по паводковой обстановке, горячей линии для сообщений о необоснованном повышении цен на продукты питания, горячей линии для беременных женщин. Уточнялось, что большая часть обращений касалась вопросов получения единовременной помощи и компенсаций на восстановление жилья.

Горячая линия создана на базе многофункционального центра "Мои документы". Позвонить на нее по вопросам восстановления жилья, получения гуманитарной помощи, пунктах временного размещения, подачи воды, тепла, а также ремонта школ, больниц, детских садов и других пострадавших от наводнения социальных учреждений может любой желающий. Телефон горячей линии круглосуточный, 8-800-2000-665, говорится в сообщении.