Польская полиция продолжает поиски пропавшего мальчика с российским гражданством

ТАСС, 12 июля. Польские полицейские в пятницу утром возобновили поиски пропавшего в среду 5-летнего российского мальчика. Об этом сообщает агентство PAP.

"Речь идет о возобновлении прерванных вечером [в четверг] поисков. Оперативные службы, однако, работали без перерыва", - сообщил представитель варшавской полиции Сильвестр Марчак. Несмотря на предпринимаемые усилия, мальчика до сих пор не удалось найти. В поисках участвуют сотни стражей порядка, розыскные собаки, дроны, а также вертолет. Продолжается опрос свидетелей и осмотр мест, где может находиться ребенок.

Последний раз мальчика видели в среду в районе 17:00 по местному времени (18:00 мск), когда он вместе с отцом выходил из дома своих бабушки и дедушки в городке Гроджиск Мазовецкий неподалеку от Варшавы. Через несколько часов было обнаружено тело его отца, которого сбил поезд. По предварительным данным следствия, отец ребенка мог совершить самоубийство, поскольку имел большие долги.

Польские СМИ сообщают, что у ребенка было двойное гражданство - российское и польское. Об исчезновении мальчика в среду вечером сообщила полиции его мать, обеспокоенная тем, что отец так и не привез ребенка к ней в Варшаву.