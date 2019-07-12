Федор Конюхов примет участие в погружении к месту крушения линкора в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Российский путешественник Федор Конюхов примет участие в погружении к месту крушения линкора "Новороссийск" в бухте Севастополя. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в Севастопольском государственном университете, сотрудники которого организовали экспедицию.

"На следующей неделе запланированы очередные погружения в рамках экспедиции. В том числе к месту крушения отправится и известный путешественник Федор Конюхов. Предположительно, ему предстоит погружение на 17 м", - рассказал представитель вуза. Он уточнил, что планируется поднять несколько предметов, в том числе предметы интерьера и вещи.

Экспедицию к месту крушения линкора "Новороссийск" проводят севастопольские и курские археологи и студенты. Дно обследуют с помощью водолазного снаряжения и дистанционно управляемых подводных роботов.

Конюхов совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах.

Линкор "Новороссийск" затонул на севастопольском рейде 29 октября 1955 года в результате двух взрывов. Причины трагедии до сих пор не известны. Выдвигались гипотезы о взрыве донной мины времен войны или собственного боезапаса корабля, диверсии. В этой катастрофе погибло 829 человек, включая аварийные партии с других кораблей эскадры.