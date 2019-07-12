В Магнитогорске заменили испорченные скамейки в сквере памяти погибших при взрыве дома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Власти Магнитогорска (Челябинская область) заменили скамейки, поврежденные вандалами в сквере памяти погибшим при взрыве жилого дома. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга в пятницу.

В ночь на 11 июля неизвестные измазали маслом скамейки, установленные в сквере.

"Скамейки уже все заменили, фасад клуба "Рубеж", который также был испорчен, очистим", - сказали в пресс-службе мэрии.

Сквер на месте гибели 39 человек в результате обрушения подъезда многоэтажки в Магнитогорске был создан в июне 2019 года. В сквере высажены деревья по количеству жертв трагедии, установлены скамейки, созданы рисунки. Взрыв, причиной которого, предположительно, был бытовой газ, произошел 31 декабря 2018 года.