Центр занятости "Моя карьера" запускает второй поток проекта о социальном бизнесе

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Столичный центр занятости "Моя карьера" формирует второй поток "Акселератора социальных проектов", программы о ведении полезного бизнеса. Об этом в пятницу сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Акселератор социальных проектов" запустили в мае для мам, особенно для тех, у кого есть маленькие дети. Программа была рассчитана на женщин, которые хотят открыть свое дело, но не знают, с чего начать. Из-за того, что проект стал очень популярным и на занятия приходили не только мамы, но и папы, организаторы решили сформировать второй поток уже для всех желающих, независимо от наличия у них детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники программы посетят лекции, примут участие в тренингах, деловых играх и вебинарах, на которых научатся создавать стратегию продвижения и позиционирования бренда, а также распределять роли в команде для быстрого и эффективного достижения целей. В финале состоится защита проектов и вручение сертификатов.

Первая встреча, в ходе которой участники проекта узнают о социальном предпринимательстве и примут участие в деловой игре "Придумай свой социальный бизнес", состоится 17 июля.