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МВД Австралии не прекратит расследование о получении журналистами секретных данных

Глава ведомства Питер Даттон пояснил, что "никто не может быть выше закона"

ТАСС, 12 июля. Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон отказался остановить расследование действий журналистов местной телерадиокорпорации ABC, которых Сидней подозревает в незаконном получении секретной информации. Об этом в пятницу сообщает газета The Sydney Morning Herald.

"Вы нарушили закон, если получили секретную информацию посредством утечки данных. Поэтому сотрудники полиции обязаны расследовать обстоятельства подобных дел", - заявил глава МВД. Он также подчеркнул, что "никто не может быть выше закона".

Федеральная полиция Австралии провела обыски в центральном офисе телерадиокорпорации ABC в Сиднее 5 июня текущего года. Причиной стала публикация серии материалов, содержащих сведения о неправомерных действиях сотрудников военных спецподразделений Австралии в Афганистане. По утверждению полиции, эти материалы были основаны на секретных документах, доступ к которым журналисты получили незаконно. В медиахолдинге News Corp, которой принадлежит контрольный пакет акции ABC, назвали происходящее "демонстрацией мер запугивания, применяемых к тем, кто стремится говорить неудобную правду".

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