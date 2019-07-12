МВД Австралии не прекратит расследование о получении журналистами секретных данных

ТАСС, 12 июля. Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон отказался остановить расследование действий журналистов местной телерадиокорпорации ABC, которых Сидней подозревает в незаконном получении секретной информации. Об этом в пятницу сообщает газета The Sydney Morning Herald.

"Вы нарушили закон, если получили секретную информацию посредством утечки данных. Поэтому сотрудники полиции обязаны расследовать обстоятельства подобных дел", - заявил глава МВД. Он также подчеркнул, что "никто не может быть выше закона".

Федеральная полиция Австралии провела обыски в центральном офисе телерадиокорпорации ABC в Сиднее 5 июня текущего года. Причиной стала публикация серии материалов, содержащих сведения о неправомерных действиях сотрудников военных спецподразделений Австралии в Афганистане. По утверждению полиции, эти материалы были основаны на секретных документах, доступ к которым журналисты получили незаконно. В медиахолдинге News Corp, которой принадлежит контрольный пакет акции ABC, назвали происходящее "демонстрацией мер запугивания, применяемых к тем, кто стремится говорить неудобную правду".