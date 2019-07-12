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Путин поздравил Лунгина с юбилеем

Президент отметил, что фильмы народного артиста РФ ломают устоявшиеся стереотипы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста Павла Лунгина с 70-летием. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

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"Вас по праву считают выдающимся режиссером и настоящим мастером, обогатившим отечественный и мировой кинематограф своими талантливыми, содержательными работами. Ваши фильмы смело ломают устоявшиеся стереотипы, заставляют зрителей по-новому взглянуть на, казалось бы, привычный мир. И потому они всегда становятся заметным событием в культурной жизни", - подчеркнул президент.

Павел Лунгин - российский режиссер, народный артист РФ (2008). Поставил фильмы "Такси-блюз", "Остров", "Царь" и другие.

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