Медведев поздравил Лунгина с юбилеем

Павел Лунгин: мне не комфортно, как в раю

"Вы - человек большого таланта и невероятной творческой энергии, один из самых интересных современных режиссеров и сценаристов, настоящий мастер интеллектуального кино. Ваши работы всегда становятся заметным событием не только в российском, но и мировом кинематографе, всегда вызывают самый живой отклик у представителей разных поколений", - подчеркнул премьер-министр, обращаясь к юбиляру.

Павел Лунгин - российский режиссер, народный артист РФ (2008). Поставил более двух десятков картин, в том числе фильмы "Такси-блюз", "Остров", "Царь" и другие.