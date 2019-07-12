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Медведев поздравил Лунгина с юбилеем

Премьер отметил талант и творческую энергию режиссера

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста России Павла Лунгина с 70-летием. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте кабмина.

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"Вы - человек большого таланта и невероятной творческой энергии, один из самых интересных современных режиссеров и сценаристов, настоящий мастер интеллектуального кино. Ваши работы всегда становятся заметным событием не только в российском, но и мировом кинематографе, всегда вызывают самый живой отклик у представителей разных поколений", - подчеркнул премьер-министр, обращаясь к юбиляру.

Павел Лунгин - российский режиссер, народный артист РФ (2008). Поставил более двух десятков картин, в том числе фильмы "Такси-блюз", "Остров", "Царь" и другие.

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