Медведев поздравил Лунгина с юбилеем

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста России Павла Лунгина с 70-летием. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте кабмина.
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"Вы - человек большого таланта и невероятной творческой энергии, один из самых интересных современных режиссеров и сценаристов, настоящий мастер интеллектуального кино. Ваши работы всегда становятся заметным событием не только в российском, но и мировом кинематографе, всегда вызывают самый живой отклик у представителей разных поколений", - подчеркнул премьер-министр, обращаясь к юбиляру.
Павел Лунгин - российский режиссер, народный артист РФ (2008). Поставил более двух десятков картин, в том числе фильмы "Такси-блюз", "Остров", "Царь" и другие.