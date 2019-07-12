Ученый сообщил, что доставленные в Хабаровск косатки продолжают общаться между собой

ХАБАРОВСК, 12 июля. /ТАСС/. Косатки, которых на автомобилях доставили из Приморского края к порту в Хабаровске, находятся в нормальном состоянии и продолжают общаться между собой криками, рассказал ТАСС руководитель хабаровского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Николай Колпаков.

"Мы приняли колонну у границы с Приморским краем, и вынужденных остановок в пути практически не было, за исключением светофоров в городе. Косатки сейчас чувствуют себя нормально, они постоянно общаются между собой, готовятся к погрузке", - рассказал Колпаков.

Он добавил, что колонну машин сопровождают в общей сложности около 10 тренеров и ветеринаров, не считая меняющихся экипажей полиции. "Все эти люди находятся тут именно для того, чтобы животные не получили повреждений в пути или при перегрузке", - отметил глава филиала.

По словам сопровождающих колонну ветеринаров, воду животным меняют ежедневно. При этом в пути косатки ничего не едят.

11 июля начался второй этап операции по выпуску содержащихся в бухте Средней морских животных. В этот раз решили выпустить двух самок и одного самца, после чего в вольерах бухты останется пять косаток. Первую группу из двух косаток и шести белух отправили к месту выпуска 20 июня, выпустили в море 27 июня. Их так же, как и в этот раз, везли из бухты Средней в Хабаровск, где перегрузили на судно и отправили вниз по Амуру в Николаевский район. Там животных снова перегрузили на автомобили и перевезли к мысу Перовского, где состоялся выпуск.