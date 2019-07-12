Мусорные полигоны в пяти регионах России исчерпаны почти на 100%

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Полигоны для бытового мусора в пяти регионах России - в Ингушетии, Ленинградской области, Алтайском крае, Башкирии и Калмыкии почти полностью исчерпаны к настоящему моменту. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Росприроднадзора по итогам анализа данных об объектах размещения отходов в России, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"Многие полигоны твердых коммунальных отходов близки к исчерпанию своей проектной вместимости. Такая проблема существует в Республике Ингушетия (использовано 96% от проектной мощности), Ленинградской области (95%), Алтайском крае (95%), Республике Башкортостан (92%), Республике Калмыкия (88%) и в ряде других регионов", - рассказали в ведомстве.

Росприроднадзор проанализировал информацию более чем о 3,7 тыс. объектах размещения отходов, включенных в ГРОРО. Из них полигонами для бытового мусора от жилого фонда являются тысяча предприятий.

В апреле 2019 года Счетная палата РФ также заявляла о растущем дефиците места для захоронения мусора. Так, данным СП, мощности полигонов к 2024 году в России будут израсходованы в 15 регионах.

На сегодняшний день существуют три сценария обращения с коммунальным мусором: его можно вывезти на полигон или свалку (захоронение или складирование), отправить на мусоросжигательный завод (сжигание или обезвреживание отходов) или переработать ту его часть, которая для этого пригодна (утилизация). В России, по данным Минприроды, ежегодно образуется порядка 70 млн тонн бытового мусора. Этот объем в подавляющем большинстве идет на полигоны, перерабатывается только порядка 7% отходов.

Новая система, старые свалки

Чтобы решить проблему свалок в России, власти с 1 января начали реформу отрасли обращения с коммунальными отходами. Ее целевые показатели зафиксированы в национальном проекте "Экология". За счет запланированных правительством мероприятий доля отправляемых на переработку отходов к 2024 году должна будет вырасти до 36%. Однако эксперты и чиновники признают, что строительство и запуск новой инфраструктуры, которая позволит России значительно увеличить утилизацию бытового мусора, займет некоторое время.

Чтобы переход на новую систему обращения с коммунальным мусором при отсутствии места на полигонах и новых объектов для переработки не привел к росту нелегальных свалок и тарифов на вывоз отходов для населения, правительство РФ разрешило до 2023 года размещать мусор на нелицензированных объектах, которые не вошли в ГРОРО. Эти предприятия должны соответствовать требованиям Минприроды и быть включены в отдельный перечень, утверждаемый федеральным ведомством.