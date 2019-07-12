Тестирование системы онлайн-голосования для выборов в Москве прошло с незначительным сбоем

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Первое публичное тестирование системы электронного голосования, которая будет применена на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва, выявила незначительный сбой за несколько часов до конца голосования. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

Через пять недель после принятия федерального закона о проведении в Москве эксперимента по дистанционному электронному голосованию 11 июля департамент представил в столичном парламентском центре разработанное специальное программное обеспечение, которое планируется использовать на выборах депутатов Мосгордумы в сентябре этого года.

"С системой онлайн-вывода результатов и произошел сбой за несколько часов до конца голосования, когда 75% студентов уже проголосовали на тестовых выборах лучшего председателя студсовета московского вуза. Оставшиеся 25% проголосовали до окончания голосования, то есть 20:00, так и не узнав, что был какой-то сбой. Все голоса при этом были сохранены в блокчейн и после 20:00 успешно расшифрованы", - сказал Костырко.

Он также сообщил, что явка студентов на первом публичном тесте системы электронного голосования составила 70%. Более половины всех проголосовавших сделали это с 11 до 13 часов, в основном со смартфонов. Проблемы при голосовании были у 1,7% голосовавших, связаны с потерей связи на мобильном телефоне.

"Собственно, студенты-наблюдатели, представители МГИК, кто оставался до конца голосования в пилотном электронном участке, смогли присутствовать при процедуре сборки ключа и начала расшифровки. К слову сказать, явка и первичные сведения о количестве проголосовавших, использованных и неиспользованных электронных бюллетенях были доступны через 10 минут после окончания голосования", - сказал Костырко.

Он пояснил, что причиной сбоя стала проблема в сетевых настройках. Система была включена задолго до начала голосования для проверки на контрольных примерах и впервые работала непрерывно больше 12 часов. А сетевые настройки для вывода результатов не были сделаны должным образом.

Тестирование системы онлайн-голосования

По словам Костырко, в ходе тестов было обнаружено еще несколько проблем, которые не заметил никто, кроме специалистов.

"Электронное голосование на блокчейн с использованием любых пользовательских устройств - это сложная инженерная задача, было бы странно, если бы ничего не случилось, нас бы тогда точно обвинили, что мы показываем голосование с экрана своего же компьютера. Система создана, теперь мы переходим к регулярным тестам, в том числе запланированы тесты для профессионалов, для наблюдателей, они тоже будут публичны", - сказал Костырко.

Он уточнил, что планируется провести еще два публичных теста системы электронного голосования: при участии IT-специалистов и наблюдателей.

Выборы в городскую думу

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату было необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку. Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты Мосгордумы будет обнародована не позднее 16 июля.

На предстоящих выборах в столичный парламент будет проведен эксперимент по электронному голосованию в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Центральное и Южное Чертаново). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.