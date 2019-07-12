Все госпитализированные из лагеря под Саратовом дети выписаны из больницы

САРАТОВ, 12 июля. /ТАСС/. Все 14 детей, ранее госпитализированные с симптомами отравления из лагеря под Саратовом, выписаны из больницы, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального Минздрава.

10 июля работа лагеря, откуда ранее были госпитализированы дети, была временно приостановлена. Следственное управление СК РФ региона начало проверку.

"Всех выписали, в стационаре никого нет, [дети] находятся на амбулаторном лечении", - сказала собеседница агентства.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил провести проверку детских оздоровительных лагерей региона после инцидента.