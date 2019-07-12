Нарышкин: продвижение русского языка в мире является общим долгом

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Популяризация и создание условий для изучения русского языка на постсоветском пространстве должны стать общим приоритетом, сказал в пятницу председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в ходе расширенного заседания совета фонда "История Отечества", которое прошло в музее-усадьбе "Остафьево".

"Русский язык - основа нашей тысячелетней культуры и укрепление его позиций на постсоветском пространстве - наш долг перед миллионами соотечественников и всеми, кто мыслит категориями справедливости и национального достоинства", - сказал он.

По словам Нарышкина, особое внимание состоянию русского языка необходимо уделять в Белоруссии и на Украине. "Особое внимание хотел бы обратить на ситуацию с положением русского языка на Украине и в Белоруссии, потому что наши братские народы произошли от одного истока. Очень важно, чтобы русский язык, объединяющий нас исторически, передавался в этих странах из поколения в поколение", - отметил председатель РИО. Он добавил, что желающие изучать русский язык в других странах, должны иметь для этого все возможности.

Выступившая на заседании ректор Института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая отметила, что за последние десятилетия число людей, централизованно изучающих русский язык как иностранный, кардинально сократилось. "За последние 20 лет у нас наблюдается резко отрицательная динамика. Если в 1990 году русский язык в школах изучали 20 млн школьников, то сегодня только 1,1 млн школьников изучают русский язык в национальной системе образования. Также с 1990 года произошло сокращение почти на 400 вузов, где преподают русский язык", - сказала она.

По словам Русецкой, такая негативная динамика продолжится и в ближайшие годы. Она призвала пересмотреть условия финансирования проектов по продвижению русского языка. "Мы говорим, что русский язык - один из факторов национальной безопасности. То, что сегодня происходит, - это результат распределения бюджетных средств, которых выделяется недостаточно для системного результата. Конкурсные процедуры не позволяют финансировать центры по изучению русского языка", - подчеркнула ректор.

Она призвала обратить внимание на опыт Китая, где функционируют 1300 центров по изучению китайского языка.