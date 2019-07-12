Походы по восстановленным туристическим тропам организуют в КБР на средства гранта

НАЛЬЧИК, 12 июля. /ТАСС/. Кабардино-Балкарская детско-молодежная организация волонтеров "Помоги ближнему" организует походы по восстановленным туристическим тропам у подножия Эльбруса на средства Фонда президентских грантов. Трекинги, походы и восхождения будут проходить до конца года, для участия в них приглашены дети и студенты, рассказал ТАСС в пятницу руководитель организации Алим Сижажев.

На реализацию проекта "Счастье не за горами, оно в горах" Фонд президентских грантов выделил более 1,7 млн рублей с учетом софинансирования, инициаторы проекта планируют затратить более 2,4 млн рублей.

"В прошлом году мы реализовали проект "Туристский волонтерский отряд Эльбрус", который разработал, вновь анимировал забытые шесть. Мы там поставили таблички, столбики, которые показывают как можно пройти к красивым, достопримечательным местам нашей республики. Как продолжение этого проекта вот эти тропы теперь мы пройдем со студентами, в планах посещение таких мест у подножия Эльбруса, как Джылы-Суу, "Девичьи косы", Чегет, "Песчаные замки", - рассказал Сижажев.

По проекту наиболее подготовленные ребята во главе с руководителем волонтерской организации "Помоги ближнему" поднимутся на вершину Эльбруса. "Одним из важных событий станет восхождение на самую высокую вершину Европы, гору Эльбрус (высота над уровнем моря 5642 метров - прим. ТАСС) в команде будет шесть человек, мы хотим поднять флаг Фонда президентских грантов и нашей организации. На Эльбрус идем с инструкторами, привлекаем профессионалов из МЧС", - отметил собеседник агентства.

Участников проекта набирают по объявлению. "Рассказали о своем проекте в объявлении и дали возможность участвовать ребятам в возрасте 14-35 лет, если они физически подготовлены, если они креативные, могут себя медийно презентовать. Мы не только познакомим их с красивыми местами, но и научим вести себя в походах, ставить палатки, как преодолеть себя, верно распределять свои силы", - добавил он.

О проекте

Проект "Счастье не за горами, оно в горах" пропагандирует здоровый образ жизни, через пеший туризм (трекинг) в Кабардино-Балкарской Республике, для этого в рамках проекта предполагается организовать 10 пеших походов по живописным горным маршрутам. Маршруты, выбранные для организации походов, расположены в трех туристических дестинациях КБР (район северного Приэльбрусья Джилы-су, южного Приэльбрусья и верховье Чегемского ущелья).

По данным на сайте Фонда президентских грантов, одной из основных задач проекта является создание качественного контента, посвященного пешему туризму в КБР, для этого на профессиональной технике будет вестись фото- и видеосъемка. Отснятый материал будет использован для создания серии видеороликов, посвященных пропаганде здорового образа жизни и пешего туризма, которые разместят в социальных сетях (Instagram, "ВКонтакте", Facebook), на youtube-каналах организации.

Волонтерская организация "Помоги ближнему" объединяет 1 тыс. 674 человек, его отделения существуют во всех городах и районах республики.