Прокуратура проведет еще один прием пассажиров из-за задержек выдачи багажа в Шереметьево

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проведет еще один выездной прием граждан 13 и 14 июля в связи с задержками выдачи багажа в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"Прием граждан будет проведен 13 и 14 июля с 09:00 до 21:00 в здании аэропорта Шереметьево: терминал D, 1 этаж, зона прилета, стойка информации напротив зеленого коридора", - сказала Короткова.

Ранее она сообщала, что по результатам рассмотрения представления прокуратуры руководством аэропорта принято решение об увольнении ряда руководителей обслуживающей организации ООО "Шереметьево хэндлинг". По словам Коротковой, со своими трудовыми обязанностями не справились начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, генеральный директор общества. Одновременно к разбору багажа дополнительно были привлечены более 500 человек, а часть рейсов из терминала D перенесены в терминалы В и Е, чтобы снизить пассажиропоток. В свою очередь в Генпрокуратуре РФ отмечали, что ситуация с выдачей багаже улучшается.

С 1 июня в Шереметьево отмечались задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров. В пресс-службе аэропорта их объясняли пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко позднее говорил, что сбой в выдаче багажа связан с изменением технологических процессов в его обслуживании и обработке, а не с нехваткой грузчиков. По его словам, пассажирам приходилось ждать багаж более 2,5 часа. В середине июня аэропорт сообщил, что ситуация стабилизируется.