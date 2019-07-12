Глава СПЧ не считает оскорбительной публикацию мема с фотографией кировского депутата

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов не считает оскорбительной публикацию в соцсетях мема с использованием фотографии депутата городской думы Кирова Павла Валенчука и рассчитывает, что полиция правильно квалифицирует данный случай.

"В Совете обратили внимание на сообщения СМИ о том, что депутат городской думы Кирова Павел Валенчук подал заявление в полицию с требованием привлечь к ответственности по статьям "Оскорбление представителя власти" и "Клевета" администраторов паблика "Борщ" в социальной сети "ВКонтакте" и владельца аккаунта в Instagram из-за публикации мема с использованием его фотографии", - говорится в заявлении Федотова, опубликованном в пятницу на официальном сайте СПЧ.

Однако, обратил внимание председатель Совета, "познакомившись с мемом, который стал причиной обращения в полицию, легко понять, что в нем нет ни малейших признаков какого-либо правонарушения: там нет ни оскорбления представителей власти, ни оскорбления власти, ни клеветы, там вообще ничего нет, кроме легкой усмешки". "Надеюсь, в полиции сумеют разобраться и правильно квалифицировать данный случай", - заявил Федотов, напомнив, что пленум Верховного суда еще в 2010 году разъяснил, что "юмористический и сатирический жанр допускает большую свободу преувеличений и даже провокаций при условии, что общество не вводится в заблуждение относительно фактической стороны дела".

Глава СПЧ также отметил, что заявления о якобы оскорблении госсимволов и госинститутов появляются часто и связаны с широким кругом людей, к которым "данные статьи Кодекса об административных правонарушениях никакого отношения не имеют". "Данный случай [жалоба Валенчука - прим. ТАСС] - характерный пример", - пояснил он.

О законе

Закон об оскорблении госсимволов и госинститутов определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ". Штраф за распространение оскорбительных материалов может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном совершении правонарушения штрафные санкции возрастут до 100-200 тыс. рублей, а в случае устойчивого рецидива (более двух раз) - до 200-300 тыс. рублей. При этом в двух последних случаях в качестве альтернативного предусматривается наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

Президент России Владимир Путин 2 июля поручил Генпрокуратуре совместно с МВД и Роскомнадзором проанализировать правоприменительную практику статьи об ответственности за оскорбление госсимволов и госинститутов, а также при необходимости принять меры по недопущению необоснованных штрафов или блокировок сайтов по этой статье. Глава государства назначил сроком исполнения этого пункта 1 ноября 2019 года.