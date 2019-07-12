Дагестанский Дербент и турецкий город Конья станут побратимами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Глава Дербента (Республика Дагестан) Хизри Абакаров и руководитель департамента по внешним связям администрации турецкого города Конья Сами Кючюктыглы Муджахит подписали протокол о намерениях, чтобы в будущем установить побратимские отношения между городами. Церемония состоялась в пятницу в рамках пятого заседания Российско-турецкого форума общественности (РТФО).

"Наши отношения имеют крепкий и надежный фундамент. Однако новый этап в нашем взаимодействии придаст импульс развитию и воплощению в жизнь совместных проектов, - сказал мэр Дербента. - Города-побратимы намерены активизировать политическое, экономическое и культурное партнерство в сфере туризма и курортного дела".

В свою очередь Муджахит отметил, что подписание протокола позволит установить еще более дружеские отношения с целью укрепления региональных связей, развития культурного, гуманитарного и экономического сотрудничества. "Будет проходить обмен по всем направлениям", - отметил он.

Древнейший город России Дербент - один из самых древних в мире, он находится на побережье Каспийского моря. В настоящее время это второй по величине город Дагестана, уникальный памятник истории. Его население превышает 120 тыс. человек. Ежегодно город посещают десятки тысяч туристов.

Конья - один из крупнейших городов Турции в южной части страны, известный своей богатой историей и культурным наследием. Конья - это древний город с архитектурой эпохи сельджуков, старыми мечетями и медресе. Известен как место жизни одного из основателей суфизма Руми или Мевляны, который здесь же и похоронен.

Российско-турецкий форум общественности действует в рамках Совета сотрудничества высшего уровня, учрежденного президентами России и Турции в 2010 году. Совет призван координировать реализацию проектов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.