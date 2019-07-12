Трамвайный парк во Владикавказе обновлен на 80%

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 июля. /ТАСС/. Четырнадцатый капитально отремонтированный трамвай вышел на маршрут во Владикавказе. Как сообщил в пятницу ТАСС глава администрации местного самоуправления города Борис Албегов, трамвайный парк удалось обновить уже на 80%.

"На линию после реконструкции вышел четырнадцатый трамвайный вагон. К сегодняшнему дню мы обновили парк уже на 80%. Осталось привести в порядок еще четыре вагона. Мы обязательно продолжим работу до полного завершения реконструкции, ведь трамваи - это не только визитная карточка города, но и любимый вид транспорта жителей и гостей Северной Осетии", - сказал он.

В новом трамвае заменены все основные детали и механизмы, окна, установлены антивандальные кресла, пол покрыт специальным износостойким материалом. Также в нем установлено звуковое оборудование, заранее оповещающее об остановках, электронное табло с маршрутами и камеры видеонаблюдения.

Реконструкция подвижного состава владикавказского трамвайного депо проводится впервые за 113 лет и проходит за счет спонсорских средств, без затрат городского бюджета, на предприятии "Владтрамвай". Стоимость обновления 14 единиц подвижного состава для Владикавказа в случае проведения работ на профильном российском предприятии составила бы 168 млн рублей, городу же за счет ремонта на местном предприятии работы обходятся в 40 раз дешевле. Меценаты вложили в реконструкцию вагонов 9,8 млн рублей.

Владикавказ входит в десятку городов России, где впервые появился трамвай. Первые 12 моторных закрытых и открытых вагонов вышли на линию 1 августа 1904 года.