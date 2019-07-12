СФ рассмотрит 23 июля вопрос об отставке Малиновского с поста заместителя генпрокурора

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству на ближайшем заседании обсудит заявление об отставке заместителя генерального прокурора РФ Владимира Малиновского. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Андрей Клишас.

"В Совет Федерации поступили документы об освобождении от должности заместителя генерального прокурора РФ Владимира Малиновского в связи с выходом на пенсию. Обсудим этот вопрос на ближайшем заседании комитета, на рассмотрение палаты вопрос будет вынесен 23 июля", - сказал Клишас.

Ранее о том, что Малиновский подал в отставку, сообщил источник. "Заместитель генерального прокурора Малиновский написал заявление об отставке", - сказал собеседник ТАСС.

Согласно Конституции РФ, назначение и освобождение от должности генпрокурора и его заместителей относится к компетенции Совета Федерации.

67-летний Малиновский долгое время курировал Центральный федеральный округ, в последнее время - Сибирский федеральный округ. Заместителем генерального прокурора он был назначен в 2006 году.

Весной этого года он получил тяжелую травму после случайного падения, когда выходил из машины.